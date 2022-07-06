Спецназ Росгвардии обнаружил оружейные схроны ВСУ

В Донбассе спецназ Росгвардии обнаружил схроны ВСУ с иностранными гранатометами

В Донбассе спецназ Росгвардии обнаружил крупные оружейные схроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 6 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, российские силовики проводили адресные мероприятия на освобожденных территориях, в ходе которых и были найдены схроны вооружения. Среди обнаруженного росгвардейцами оружия были иностранные гранатометы Sokrat и Hetrа, тепловизоры, дальномеры, свыше пяти тысяч патронов и военная форма.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии нашел в Херсонской области документы ОБСЕ в доме бывшего начальника управления Службы безопасности Украины генерала Вячеслава Савченко. Росгвардейцы также обнаружили рукописную схему мест дислокации подразделений российских вооруженных сил в Крыму и других регионах РФ.

30 июня в Донбассе минометчики Росгвардии уничтожили взвод ВСУ Украины.