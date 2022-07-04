Росгвардейцы нашли в доме генерала СБУ документы ОБСЕ

В особняке генерала СБУ в Херсонской области спецназ Росгвардии обнаружил документы ОБСЕ

В Херсонской области спецназовцы Росгвардии нашли в доме бывшего начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ. Об этом в понедельник, 4 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Спецназ проник в особняк генерала, где и обнаружил документы, свидетельствующие о том, что располагавшаяся в Херсоне иностранная миссия находилась под личным покровительством Савченко. Росгвардейцы также обнаружили рукописную схему мест дислокации подразделений российских вооруженных сил в Крыму и других регионах РФ.

30 июня сообщалось, что в Донбассе минометчики Росгвардии уничтожили взвод Вооруженных сил Украины, а 28 июня в Харьковской области росгвардейцы обнаружили схроны ВСУ с иностранным оружием.