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Росгвардейцы нашли в доме генерала СБУ документы ОБСЕ

В особняке генерала СБУ в Херсонской области спецназ Росгвардии обнаружил документы ОБСЕ

Фото: РИА Новости

В Херсонской области спецназовцы Росгвардии нашли в доме бывшего начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ. Об этом в понедельник, 4 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Спецназ проник в особняк генерала, где и обнаружил документы, свидетельствующие о том, что располагавшаяся в Херсоне иностранная миссия находилась под личным покровительством Савченко. Росгвардейцы также обнаружили рукописную схему мест дислокации подразделений российских вооруженных сил в Крыму и других регионах РФ.

30 июня сообщалось, что в Донбассе минометчики Росгвардии уничтожили взвод Вооруженных сил Украины, а 28 июня в Харьковской области росгвардейцы обнаружили схроны ВСУ с иностранным оружием.

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Азамат Асланов
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