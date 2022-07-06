В Литве открыли огонь по российскому дальнобойщику

В Литве неизвестные открыли огонь по российской фуре со словами «Слава Украине!»

В Литве неизвестные атаковали российскую фуру с помощью пневматического оружия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 июля возле литовского города Вербалис, на дороге, ведущей в сторону Калининградской области. После начала нападения дальнобойщик ускорил движение и направился в безопасную зону. По его словам, нападавшие скандировали лозунг «Слава Украине!». В результате атаки на лобовом стекле грузовика остались следы от попаданий пневматических пуль.

Российские водители фур утверждают, что это уже не первый подобный случай, когда им приходится сталкиваться с нападениями на свои машины. Обычно это происходит в очередях на погранпереходы или поблизости с границей. Дальнобойщики уверены, что причиной атак являются российские номера. Чтобы обезопасить себя, некоторые из них готовы возить с собой оружие.

Нападения на российские фуры участились после начала специальной военной операции России на Украине. В водителей кидают камни, а иногда угрожают расправой, сообщал телеканал «Россия 24». Кроме того, по информации калининградского портала «Русский Запад», российские грузовики сутками держат на въезде в Литву со стороны Белоруссии и на российско-литовской границе.

18 июня Литва, в рамках пятого пакета санкций Европейского союза против России, запретила транзит некоторых российских грузов через свою территорию. В ответ на это власти Калининградской области предложили ввести запрет на ввоз и вывоз любых товаров в Россию и из нее через страны Прибалтики. Тем не менее, в регионе надеются на дипломатическое урегулирование вопроса.