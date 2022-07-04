Калининград передал кабмину проект ответа на запрет транзита Литвой

Алиханов сообщил, что Калининград передал кабмину проект ответных мер на запрет транзита

Власти Калининградской области передали правительству России и администрации президента проект ответных мер на запрет Литвой транзита товаров через свою территорию. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов в интервью газете «Ведомости».

По словам губернатора, из сложившейся ситуации есть несколько путей выхода.

Первый — это по линии МИДа добиться изменений в санкционном пакете, чтобы эти ограничения были сняты. Второй — это вывод новых судов на линию, связывающую Калининградскую область с основной территорией России, а также субсидирование морского тарифа, чтобы продукция не становилась дороже. Антон Алиханов Губернатор Калининградской области

В качестве третьего варианта Алиханов подготовил проект ответных мер и передал в кабмин и администрацию президента.

Это меры различного характера, давайте обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет 100 процентов. Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы. Антон Алиханов Губернатор Калининградской области

Ситуация с транзитом

По словам главы региона, запрет транзита не распространяется на продукты питания, однако самым критичным для области является запрет транзита цемента, поскольку без него регион не сможет строить ни школы, ни больницы. Перебои в его поставках начались еще весной, тогда три недели был дефицит. Однако позже власти поменяли лизинговые компании, владеющие вагонами, перевозившими цемент, и наладили поставки. «То есть это вопрос нормального существования миллиона с лишним человек и экономики нашего региона. Поэтому, конечно, это крайне недружественные шаги, и эти вопросы должны быть сняты в ближайшее время», — подчеркнул Алиханов.

Еще сейчас звучит, что это не блокада региона. Возможно, это и не блокада в полном смысле этого слова, но когда вам запрещают ввозить стройматериалы, а морской фрахт из-за этого сильно дорожает — то это, конечно, блокада. Антон Алиханов Губернатор Калининградской области

В целом власти региона уже перестроили логистику, однако есть проблема с тарифами на перевозку грузов по морю. На прошлой неделе на совещании у первого вице-премьера России Андрея Белоусова обсуждался вопрос о субсидировании паромной линии, потому что такая перевозка дороже.« По сути, мы хотим, чтобы тариф за морскую перевозку был равен тарифам за перевозку по железной дороге»,— пояснил Алиханов, отметив, что перевозки будут для компаний убыточными, если тарифы останутся на том же уровне, что и тарифы на действующих паромах.

Ответ России

По мнению главы области, экономический ответ России в отношении Прибалтики — гораздо более эффективная и крайне разрушительная мера, «сравнимая с нейтронным оружием».

Россия может сделать так, что половины экономики Литвы не будет. Просто такое ощущение, что Литва не понимает, что Калининградская область — это часть России и что за нас есть кому вступиться, мы не один на один с проблемой. Антон Алиханов Губернатор Калининградской области

Об экономическом ответе России на запрет транзита говорил и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Это полноценный кризис, это просто угроза нашей стране. На эту угрозу мы вынуждены будем давать ответ, если она сохранится. Ответ, прежде всего, в экономической плоскости Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совбеза России

При этом, как стало известно Bloomberg, Очередной пакет санкций Европейского союза будет предполагать изменения в отношении уже одобренных ограничений, что в том числе касается коррекции правил, связанных с транзитом товаров в Калининград. В июле должны вступить в силу новые запреты в отношении еще некоторых товаров, и Еврокомиссия надеется своевременно согласовать позиции с Вильнюсом, чтобы не допустить эскалации.

Официальная Москва 30 июня заявляла, что готова ожидать решения Еврокомиссии по поводу правил обращения с товарами, попавшими под запрет на транзит в Калининград. Скорую публикацию такого документа тогда же анонсировал Вильнюс.

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