В МИД обвинили Киев во вранье насчет обстрелов российских городов

Сергей Лавров назвал враньем заявления Киева об обстрелах ВС РФ российских городов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на заявления Киева о том, что Вооруженные силы (ВС) РФ якобы наносят удары по российским городам. Об этом пишет РИА Новости.

Комментируя риторику украинских властей, Лавров назвал обвинения со стороны Киева враньем и подчеркнул, что западные страны должны «осознавать свою ответственность, независимо от того, как и что толкуют [президент Украины Владимир] Зеленский и его команда».

«Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего на Донбассе, в других частях Украины, где киевский режим использует эти вооружения против мирного населения в качестве средств устрашения. По большому счету — это государственный террор», — заявил глава МИД.

5 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле населенных пунктов региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, прилеты снарядов были зафиксированы в деревне Марково и в поселке Теткино.

До этого сообщалось, что в ночь на 3 июля ВСУ также выпустили три баллистические ракеты по Белгороду. Они были уничтожены в воздухе средствами противовоздушной обороны (ПВО), однако обломки одного из снарядов упали на жилой дом. В результате погибли четыре человека — трое украинских граждан и один россиянин.