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В МИД обвинили Киев во вранье насчет обстрелов российских городов

Сергей Лавров назвал враньем заявления Киева об обстрелах ВС РФ российских городов

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на заявления Киева о том, что Вооруженные силы (ВС) РФ якобы наносят удары по российским городам. Об этом пишет РИА Новости.

Комментируя риторику украинских властей, Лавров назвал обвинения со стороны Киева враньем и подчеркнул, что западные страны должны «осознавать свою ответственность, независимо от того, как и что толкуют [президент Украины Владимир] Зеленский и его команда».

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«Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего на Донбассе, в других частях Украины, где киевский режим использует эти вооружения против мирного населения в качестве средств устрашения. По большому счету — это государственный террор», — заявил глава МИД.

5 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле населенных пунктов региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, прилеты снарядов были зафиксированы в деревне Марково и в поселке Теткино.

До этого сообщалось, что в ночь на 3 июля ВСУ также выпустили три баллистические ракеты по Белгороду. Они были уничтожены в воздухе средствами противовоздушной обороны (ПВО), однако обломки одного из снарядов упали на жилой дом. В результате погибли четыре человека — трое украинских граждан и один россиянин.

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Алевтина Запольская
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