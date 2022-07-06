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Захарова сравнила заявление о встрече Блинкена и Лаврова песней Бритни Спирс

Захарова ответила Блинкену на слова о встрече с Лавровым, сравнив их с песней Бритни Спирс
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым с песней певицы Бритни Спирс. Комментарий она написала в своем Telegram-канале.

Захарова обратилась к Блинкену, отметив, что его заявление похоже на слова из песни Спирс «Baby One More Time», и процитировала припев композиции. Сама она ответила словами из англоязычной песни собственного сочинения под названием «June Song». В композиции говорится о том, что «июнь закончился, твоя власть слабеет, и я улечу от этой лжи».

Ранее Блинкен заявил, что Россия должна дать основания для организации встречи госсекретаря с Сергеем Лавровым. По словам американского чиновника, на данный момент Вашингтон не считает подобный контакт уместным.

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Марина Совина
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