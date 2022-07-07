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Подлодка «Новосибирск» выполнит пуски ракет в июле

Подлодка ТОФ «Новосибирск» выполнит пуски ракет «Калибр» и «Оникс» в конце июля

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск» проекта 885М «Ясень-М» выполнит учебно-боевые пуски крылатых ракет «Калибр-ПЛ» и противокорабельных ракет «Оникс». После этого субмарина Тихоокеанского флота (ТОФ) отправится к месту постоянного базирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

«АПЛ "Новосибирск" в настоящее время решает учебно-боевые задачи в Баренцевом и Белом морях. В третьей декаде июля с нее запланированы учебно-боевые пуски крылатых ракет "Калибр-ПЛ" и "Оникс"», — сообщил он.

Источник отметил, что во второй половине августа начнется переход АПЛ к месту постоянного базирования, который пройдет по трассе Северного морского пути. «Обычно такие переходы выполняются в сопровождении отряда кораблей и судов Северного флота, которые доводят подлодку до зоны ответственности ТОФ», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что «Новосибирск» станет первой АПЛ проекта 885М в составе ТОФ.

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Агентство отмечает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее бывший высокопоставленный чиновник Военно-морских сил (ВМС) США назвал российские подлодки проекта 885М лучшими субмаринами, построенными Россией. По его словам, АПЛ проекта «Ясень-М» может соперничать со всем, что есть у ВМС США.

В мае командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц сообщил, что подводные силы флота получат два атомных подводных крейсера в 2022 году.

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Даниил Иринин
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