Российского спасателя отправили под домашний арест из-за утонувшего подростка

В Волгограде спасателя аквапарка перевели из СИЗО под домашний арест

Волгоградский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест 19-летнему инструктору-спасателю Алексею Захарову, допустившему гибель 13-летнего подростка в аквапарке. Об этом в четверг, 7 июля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ранее Волжский городской суд арестовал и отправил в СИЗО до 26 августа Алексея Захарова и его коллегу Данилу Галайду. Но защита подала апелляционную жалобу на решение суда.

26 июня подросток вместе с семьей приехал из Астрахани в Волжский, чтобы провести время в аквапарке. Во время отдыха мальчик захотел скатиться с одной из горок и попросил отца ждать его возле спуска, однако в последний момент решил спуститься с другой горки. Спустя время его обнаружили мертвым в бассейне.

Следователи выяснили, что причиной смерти стала механическая асфиксия в результате утопления. После просмотра записей с камер выяснилось, что ребенок провел в воде более шести минут после спуска с горки, однако ни спасатели, ни другие сотрудники аквапарка не заметили тонущего мальчика.

27 июня двое подозреваемых по этому делу были задержаны. Фигуранты не имели соответствующего образования и опыта оказания первой медицинской помощи.