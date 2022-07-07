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Замминистра здравоохранения Британии подал в отставку

Sky News: замминистра здравоохранения Британии Эдвард Аргар подал в отставку

Фото: Алекс Макнотон / РИА Новости

Замминистра здравоохранения Британии Эдвард Аргар подал в отставку. Слова из заявления об уходе с должности приводит телеканал Sky News.

В документе Аргар пишет о необходимости «задуматься о будущем».

6 июля сообщалось, что менее чем за сутки более 30 сотрудников правительства Британии сложили с себя полномочия и ушли в отставку из-за скандала с премьер-министром страны Борисом Джонсоном и пьяных домогательств его протеже, бывшего замглавы МИД Кристофера Пинчера.

Сам Джонсон заверил, что не покинет пост главы правительства Соединенного Королевства, несмотря на призывы членов кабмина.

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