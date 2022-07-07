Отставку Джонсона назвали позорнейшей в истории Британии

Политолог Ананьева заявила, что отставка Джонсона стала позорнейшей в истории Британии

Громкий уход премьер-министра Британии Бориса Джонсона на фоне политического кризиса и масштабной волны отставок сотрудников британского правительства стал позорнейшим в истории страны, он фактически похоронил свою политическую карьеру. Такие перспективы Джонсона в беседе с «Лентой.ру» назвала руководитель Центра британских исследований Института Европы Российской академии наук (РАН) Елена Ананьева.

«Это все. С таким позором не уходил никто», — заявила политолог.

По ее мнению, даже если Джонсон сможет остаться исполняющим обязанности премьера до момента избрания нового лидера Консервативной партии, перспективы его дальнейшей политической карьеры и возможность занять какую-либо серьезную должность в правительстве будут близки к нулю.

Научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк напротив считает, что после отставки Джонсон продолжит заниматься политической и общественной деятельностью. «Теперь, уйдя в отставку, он сохраняет пост депутата британского парламента, но перемещается на задние скамейки. На этих задних скамьях уже сидит [экс-премьер Великобритании] Тереза Мэй, так что им будет не скучно», — заключила она.

Джонсон покинул свой пост 7 июля. Такое решение он принял на волне отставок ряда членов британского кабинета министров. «Причина, по которой я так упорно боролся последние несколько дней, чтобы продолжить выполнять свои обязанности, заключается не только в моем желании, но и в том, что я чувствовал свой долг, свою ответственность перед народом», — сказал Джонсон, добавив, что ему грустно отказываться от «лучшей работы в мире».