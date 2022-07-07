Описано будущее Джонсона после отставки с поста премьера Британии

Политолог Годованюк предрекла Джонсону работу депутатом после отставки

После отставки с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон продолжит заниматься политической и общественной деятельностью, считает ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы Российской академии наук (РАН) Кира Годованюк. Возможное будущее политика она описала в разговоре с «Лентой.ру».

Будущее Джонсона

Британская политическая система подразумевает, что все члены британского правительства одновременно являются парламентариями, утверждает политолог.

«Из победившей на выборах партии формируется правительство. Депутаты, которые входят в правительство, называются переднескамеечниками, то есть находятся на передних скамьях заседаний. А те депутаты британского парламента, которые не входят в правительство, называются заднескамеечниками. Борис Джонсон на последних выборах в парламент прошел, будучи лидером победившей фракции, возглавил правительство. Теперь, уйдя в отставку, он сохраняет пост депутата британского парламента, но перемещается на задние скамейки. На этих задних скамьях уже сидит [экс-премьер Великобритании] Тереза Мэй, так что им будет не скучно», — объяснила она.

Степень влияния заднескамеечников на политическую систему менее заметна. Она становится более заметна в такие кризисные моменты, например, во время отставок или разлада в партиях. Учитывая его энергию, мы будем замечать его яркие выступления в парламенте Кира Годованюк ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН

За Джонсоном сохраняется депутатское кресло. Он вряд ли покинет парламент, даже если Консервативная партия, в которую он входит, проиграет на следующем голосовании, уверена специалист.

«Он, скорее всего, воспользуется этой возможностью. Параллельно он сможет заниматься и общественной деятельностью, возможно, займется журналистикой. Учитывая, что он карьерный журналист, он может писать колонки, как делал это до поста премьера», — заключила Кира Годованюк.

Политический кризис в Великобритании

Премьер-министр Борис Джонсон покинул свой пост 7 июля. Такое решение он принял на волне отставок ряда членов британского кабинета министров.

«Причина, по которой я так упорно боролся последние несколько дней, чтобы продолжить выполнять свои обязанности, заключается не только в моем желании, но и в том, что я чувствовал свой долг, свою ответственность перед народом», — сказал Джонсон, добавив, что ему грустно отказываться от «лучшей работы в мире».

Более 50 членов правительства ушли с должностей на фоне сексуального скандала с 52-летним заместителем координатора парламентской фракции Консервативной партии Великобритании Крисом Пинчером. Двое мужчин заявили о домогательствах с его стороны. Вскоре после появления этой информации он сложил полномочия. Претензия к Джонсону заключалась в том, что он знал о поведении Пинчера, но назначил его на правительственную должность.