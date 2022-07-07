Оценено влияние отставки Джонсона на поддержку Британией Украины

Политолог Барабанов оценил влияние отставки Бориса Джонсона на поддержку Британией Украины

Отставка премьер-министра Британии Бориса Джонсона не повлечет за собой сокращение расходов на помощь Украине. Так влияние политического кризиса на поддержку Киева Лондоном оценил программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, пока Джонсон будет временно исполнять обязанности главы правительства, за всеми его действиями будут тщательно следить, а служебные траты — оспаривать. «Я не думаю, что это приведет к сокращению британских трат на Украину, потому что они будут поддерживать Украину до конца. Здесь политика не изменится», — отметил политолог.

В четверг, 7 июля, Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании. Политик был вынужден сложить с себя полномочия из-за громкого скандала, вызванного пьяными домогательствами своего протеже, заместителя координатора Консервативной партии Криса Пинчера. Во время обращения к нации Джонсон поблагодарил кабмин, назвав одним из ключевых достижений своего правительства лидирующую роль в противостоянии «агрессии Путина на Украине». Он также обратился к украинскому народу, пообещав, что Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву.

С самого начала боевых действий Великобритания оказывала политическую, финансовую и военно-техническую поддержку Украине. Страна приняла несколько пакетов санкций против России, а глава МИД Лиз Трасс пообещала вводить все новые рестрикции до полного вывода российский войск с Украины. Кроме того, британские власти регулярно поставляют Киеву вооружение — всего на эти цели было выделено около 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.