Депутат Бутина предрекла изменения британской политики по Украине после отставки Джонсона

К отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона привели внутренние проблемы страны, считает член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. По ее словам, новые власти будут меньше уделять внимания внешним факторам, в том числе ситуации на Украине. В беседе с «Лентой.ру» она назвала эти изменения хорошим знаком.

«Совершенно очевидно, что курс британской власти в отношении Украины будет пересмотрен. Несмотря на то что общественное мнение в течение длительного времени готовили именно антироссийски, нужно понимать, что отставка Джонсона говорит о серьезном недовольстве проводимой властями политикой. В данный момент будет изменение курса, скорее всего, ориентир новой британской власти будет на внутреннюю повестку. В Великобритании серьезный финансовый кризис, как говорят в Европе. Они стараются всячески сейчас дистанцироваться от общеевропейской риторики, настроенной против России», — сказала член нижней палаты российского парламента.

Думаю, нас ждут позитивные сдвиги. Если говорить об изменениях в отношении Украины, начнутся они, безусловно, с Великобритании. Отставка Джонсона и всего кабинета министров — это хороший знак в этом направлении. Они первые сообразили Мария Бутина депутат Госдумы

По мнению Бутиной, пересмотр вопроса военной помощи Киеву со стороны Лондона существенно повлияет на расстановку сил в российско-украинском конфликте. Кроме того, она считает, что другие союзники Украины могут последовать примеру Соединенного Королевства.

«Великобритания традиционно выходит из зоны влияния Евросоюза, еще со времен [премьер-министра Маргарет] Тэтчер. Она не ассоциирует себя с общим европространством. Она неоднократно говорила, что Великобритания должна держаться обособленно, поскольку присутствие в коллективном пространстве мешает жителям Великобритании. Они обычно реагируют быстрее и самостоятельнее», — заключила она.

Сразу несколько британских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 7 июля премьер Великобритании Борис Джонсон уйдет в отставку. Такое решение политик принял после того, как более 50 членов британского кабинета министров сложили полномочия.

Это произошло после скандала с заместителем координатора парламентской фракции Консервативной партии Великобритании Крисом Пинчером. Его обвинили в домогательствах до двух мужчин.