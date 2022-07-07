Стало известно о планах Капризова по решению проблем с военкоматом

«Матч ТВ»: Кирилл Капризов получит отсрочку от службы в армии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов урегулирует вопросы с военкоматом в ближайшее время. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Представители игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) планируют до конца недели предоставить в уфимский военкомат справку об обучении. Это позволит решить вопрос со службой в армии: по закону форварду должна быть предоставлена отсрочка. Капризов числится студентом Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Ранее сообщалось, что Капризова разыскивают по подозрению в приобретении военного билета. Однако отец спортсмена Олег Капризов опроверг информацию о наличии у хоккеиста документа. Он подтвердил, что форвард проходит обучение в вузе.

Кирилл Капризов — олимпийский чемпион в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В 2021 году был признан лучшим новичком НХЛ.