Конкурент российского Су-75 из Южной Кореи выполнил рулежку

The Drive: южнокорейский истребитель KF-21 выполнил пробную рулежку

Прототип перспективного многофункционального истребителя KF-21 Boramae поколения 4++, создаваемого Южной Кореей, выполнил пробную рулежку. На соответствующее видео, опубликованное на YouTube, обратило внимание The Drive.

Издание не называет точную дату, когда проводились наземные испытания изделия, отмечая лишь, что это было недавно. Местом проведения тестов выступил аэропорт Сачхон в городе Чинджу на юго-востоке Южной Кореи. Издание допускает, что первый полет истребителя, являющегося конкурентом российского Су-75, может состояться 22 июля. Всего планируется построить шесть летных прототипов боевого самолета, из которых в настоящее время собираются второй, третий и четвертый.

В октябре 2021 года Агентство оборонных разработок Министерства национальной обороны Южной Кореи опубликовало на YouTube ролик c «взлетающим» истребителем KF-21 Boramae.

В июле американское издание The Drive допустило, что новый российский легкий тактический самолет (ЛТС) Су-75 (Checkmate) на внешнем рынке может столкнуться с конкуренцией со стороны турецких и южнокорейских боевых самолетов.

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21).