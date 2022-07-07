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Спорт

Махачев отреагировал на вызов бывшего чемпиона Bellator

Ислам Махачев заявил, что готов драться с Майклом Чэндлером за титул чемпиона UFC

Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев отреагировал на вызов американца Майкла Чэндлера. Слова россиянина в социальных сетях приводит «Чемпионат.com».

Махачев заявил, что готов подраться с бывшим чемпионом Bellator. Ранее Чэндлер бросил вызов россиянину, предложив побиться за вакантный титул в легком весе в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Махачев обеспечил себе статус претендента после серии побед в UFC. В последнем поединке он оказался сильнее американца Бобби Грина, одержав победу нокаутом.

В мае Чэндлер одолел Тони Фергюсона. Американец уже дрался за пояс. Он уступил бразильцу Чарльзу Оливейре в мае 2021-го. Этот поединок стал вторым для Чэндлера в рамках UFC. В своем дебютном бою он нокаутировал Дэна Хукера.

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