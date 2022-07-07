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Спорт

Переход российской спортсменки в европейский клуб посчитали отвратительным

Евгений Трефилов назвал переезд гандболистки Валерии Масловой в Европу отвратительным
Валерия Маслова

Валерия Маслова. Фото: АНО «Профессиональный гандбольный клуб»

Бывший тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов оценил переход Валерии Масловой во французский «Мец». Его слова приводит Metaratings.

Специалист жестко отреагировал на переезд спортсменки из России в Европу. Он назвал поступок Масловой отвратительным и обратил внимание на то, что гандболисткам были организованы идеальные условия для подготовки в ЦСКА. Подобное решение Масловой Трефилов сравнил с плевком в компот.

«На сегодняшний день у нас два спонсора, которые вкладывают большие средства и пытаются поддержать гандбол. Захотят ли они теперь вкладывать еще?» — задался вопросом Трефилов. Ранее он также негативно оценил отъезд гандболисток сборной России Анны Вяхиревой и Дарьи Дмитриевой в Европу.

В минувшем сезоне Валерия Маслова играла за черногорскую «Будучность» и столичный ЦСКА. В тренерском штабе «Меца» работает россиянка Екатерина Андрюшина.

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