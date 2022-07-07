Переход российской спортсменки в европейский клуб посчитали отвратительным

Евгений Трефилов назвал переезд гандболистки Валерии Масловой в Европу отвратительным

Бывший тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов оценил переход Валерии Масловой во французский «Мец». Его слова приводит Metaratings.

Специалист жестко отреагировал на переезд спортсменки из России в Европу. Он назвал поступок Масловой отвратительным и обратил внимание на то, что гандболисткам были организованы идеальные условия для подготовки в ЦСКА. Подобное решение Масловой Трефилов сравнил с плевком в компот.

«На сегодняшний день у нас два спонсора, которые вкладывают большие средства и пытаются поддержать гандбол. Захотят ли они теперь вкладывать еще?» — задался вопросом Трефилов. Ранее он также негативно оценил отъезд гандболисток сборной России Анны Вяхиревой и Дарьи Дмитриевой в Европу.

В минувшем сезоне Валерия Маслова играла за черногорскую «Будучность» и столичный ЦСКА. В тренерском штабе «Меца» работает россиянка Екатерина Андрюшина.