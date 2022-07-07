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Роскомнадзор ограничил доступ к почтовому сервису из-за рассылки о минировании

РКН ограничил доступ к почтовому сервису Swisscows из-за рассылки о минировании зданий

Фото: Shutterstock

Роскомнадзор ограничил доступ к сервису электронной почты швейцарской компании Swisscows из-за рассылки о минировании зданий российских госорганов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Доступ к ресурсу swisscows.email ограничен по требованию Генеральной прокуратуры РФ. Основанием для ограничения доступа стала рассылка почтовым сервисом многочисленных ложных сообщений о минировании зданий, принадлежащих органам государственной власти РФ», — рассказали в регуляторе.

Как следует из данных универсального сервиса Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов, доступ к сервису электронной почты Swisscows начали ограничивать в России с 4 июля 2022 года.

Swisscows.email — почтовый сервис, запущенный в 2022 году швейцарской компанией Swisscows. Также компания владеет одноименной поисковой системой Swisscows, которая известна тем, что не хранит данные пользователей и их запросы.

Ранее стало известно о том, что Роскомнадзор ограничил доступ к одной из страниц сайта британской газеты The Daily Telegraph. Уточнялось, что основанием для внесения в реестр блокировок стала статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», регулирующая порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.

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Евгения Наумова
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