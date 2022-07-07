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В МИД высказались о состоянии дипломатических контактов России и США

Замглавы МИД Рябков заявил, что уровень контактов с США позволяет отрабатывать разные темы

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Текущий уровень контактов по дипломатическим каналам Москвы и Вашингтона хоть и недостаточен, но позволяет отрабатывать имеющиеся темы. Так состояние контактов между Россией и США оценил замглавы российского МИД Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«С учетом происходящего, в целом, мы вполне справляемся, используя контакты, которые есть по линии посольств. Периодически телефонные разговоры. На сегодня это, наверное, позволяет в текущем режиме достаточно предметно имеющиеся темы отрабатывать», — высказался дипломат.

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Дмитрий Сотак
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