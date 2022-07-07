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Российскому судну разрешили покинуть турецкий порт вопреки желанию Украины

Украина вызвала посла Турции из-за разрешения российскому сухогрузу покинуть порт

Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Судну «Жибек жолы», которое пришло в турецкий порт Карасу под российским флагом, разрешили покинуть якорную стоянку, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве такое решение назвали «неприемлемым» и заявили, что вызовут посла Турции Ягмура Гульдере для прояснения ситуации.

Ранее Украина обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать российское судно, поскольку сухогруз перевозил якобы украинское зерно. Вскоре после этого посол Украины в Турции Василий Бондар заявил, что судно задержано в порту Карасу, однако в МИД России опровергли эту информацию и сообщили, что сухогруз проходит стандартные процедуры проверки.

Кроме того, член экипажа российского торгового судна сообщил ТАСС, что проблем у сухогруза нет и вскоре он убудет из турецкого порта. Также, сегодня утром на сайте информационного ресурса Vessel Finder появились данные, свидетельствующие о выходе «Жибек жолы» из порта Карасу.

Василий Мека
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