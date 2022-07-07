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Пилот «Формулы-1» описал аварию во время гонки фразой «не знаю, как выжил»

Пилот «Формулы-1» Чжоу заявил, что не знает, как выжил в аварии на Гран-при Великобритании

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Китайский пилот Alfa Romeo Чжоу Гуаньюй рассказал об аварии, в которую попал на Гран-при Великобритании «Формулы-1». Его слова передает The Telegraph.

Он описал аварию во время гонки фразой «не знаю, как я выжил». Гонщик заявил, что постарался занять безопасное положение, поэтому ему не было больно. «Я думал, что был рядом с барьерами, но на самом деле я был между барьерами и ограждением», — поделился спортсмен.

Авария произошла 3 июля на первом круге гонки. В результате столкновений также пострадали болиды Джорджа Расселла из Mercedes, Алекса Албона из Williams, Эстебана Окона из Alpine и Юки Цуноды из Scuderia AlphaTaur.

Отмечалось, что наибольший удар получил Чжоу. После осмотра медиков скорой помощи выяснилось, что он в сознании и не получил переломов.

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