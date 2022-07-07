В Тверской области пройдет фестиваль карельской культуры OMA RANDA

В селе Козлово в Тверской области 16 июля пройдет фестиваль карельской культуры OMA RANDA

В Тверской области 16 июля в пятый раз пройдет фестиваль карельской культуры OMA RANDA. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Гости мероприятия, которое будет проводиться в селе Козлово Спировского муниципального округа, смогут посетить различные выставки, матер-классы, квесты, интерактивные программы, ярмарки мастеров и местный кукольный театр. Отдыхающим также будет предложено угоститься в трапезной блюдами национальной кухни.

«Живое общение, национальные танцы и песни, народные игры, колоритные костюмы, волшебное звучание карельских гуслей-кантеле, аромат свежеиспеченных пирогов, полевых цветов и трав — все это фестиваль OMA RANDA», — говорится в описании праздника.

Кроме того, в рамках фестиваля будут проходить благотворительные акции и сборы на восстановление главной святыни тверских карел — Церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ с 10 по 21 августа состоится пятый юбилейный «Байкальский танцевальный фестиваль». В рамках мероприятия выступят артисты балета — выпускники разных поколений Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Сахьяновой и Абашеева.