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В Британии оценили влияние отставки Джонсона на поддержку Украины на Западе

The Telegraph: отставка Джонсона с поста премьера пошатнет позиции Украины на Западе

Фото: Joe Giddens / Reuters

Отставка Бориса Джонсона с поста премьер-министра Британии станет концом его политической карьеры и пошатнет позиции Киева в отношении поддержки Украины со стороны стран Запада. Так влияние его ухода оценил политический обозреватель Кон Кафлин в статье для The Telegraph.

Автор публикации отмечает, что даже после ухода Джонсона Лондон продолжит быть важным игроком в процессе урегулирования украинского кризиса в пользу Киева из-за позиции министра обороны Бена Уоллеса и главы британского МИД Лиз Трасс. «Однако преемник Джонсона может не иметь такой склонности к риску или готовности делать все возможное ради Киева», — резюмировал обозреватель.

В конце статьи Кафлин подчеркнул, что, несмотря на политический кризис в Великобритании, Лондон смог перехватить у Вашингтона руководящую роль в западном альянсе и проявил готовность идти до конца. По его мнению, это стало возможным из-за постоянных оплошностей и скандалов с американским президентом Джо Байденом.

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О решении Джонсона уйти с поста премьер-министра из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства стало известно утром 7 июля. Позднее СМИ сообщили, что соответствующее обращение Джонсона запланировано на 14:00 мск.

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Виктория Кондратьева
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