Одна из трех оставшихся в России систем денежных переводов решила покинуть рынок

«Ъ» узнал о намерении «Юнистрим» продать бизнес в России

Одна из трех оставшихся в России систем денежных переводов «Юнистрим» решила покинуть рынок — владельцы ищут покупателей на бизнес, выяснил «Коммерсантъ». Уже восемь иностранных банков-партнеров отказались сотрудничать с компанией, а от клиентов поступают жалобы на трудности с получением и возвратом средств.

В начале года бизнес компании оценивался в 100 миллионов долларов. По мнению экспертов, ее стоимость завышена — с учетом коэффициентов, по которым торгуется на Нью-Йоркской бирже гораздо более крупная американская Western Union, «Юнистрим» можно оценить в пределах 500 миллионов рублей. Специалисты отмечают, что «пул интересантов не очень широк»: «Юнистрим» может быть интересна «в меру крупным универсальным банкам для развития платежных сервисов». Компания признает, что получает предложение о покупке, но уверяет, что сейчас переговоры не ведутся.

Газета обнаружила жалобы от пользователей на работу «Юнистрима» на профильных форумах, в частности banki.ru. Клиенты в Белоруссии, Молдавии, Грузии, Сербии, Узбекистане, Кипре и других странах заявляют, что не могут получить средства, отправленные из России через «Юнистрим». Кроме того, трудности возникают с возвратом средств — он может занимать до двух недель.

Представители «Юнистрима» отрицают не только переговоры о продаже, но и проблемы в работе. В компании заявили, что «работают в штатном режиме» и продолжают выполнять переводы в «ряд стран СНГ, ЕС и Азии». Там добавили, что часть отзывов на форумах оказались ложными, а еще 90 процентов вопросов уже урегулировано. Однако газете не удалось найти на сайтах свидетельств урегулирования ни со стороны клиентов, ни со стороны системы. Список жалоб пополняется ежедневно, и большинство имеют статус «зачтенных», то есть форумы считают их проверенными и достоверными.

По данным «Коммерсанта», с «Юнистримом» прекратили работу белорусские Паритет-банк и «Дабрабыт», узбекский «Ипак Уйли», молдавские Energbank, Moldindconbank, Maib, казахстанские Фридом финанс банк и Нурбанк. Собеседники газеты на рынке заявили, что решения банков могут быть прямо или косвенно связаны с санкциями.

В марте сервис денежных переводов Western Union заявил, что приостанавливает работу в России и Белоруссии. Платежная система Western Union подсчитала потери после ухода с российского и белорусского рынков — обусловленные им расходы составили 11 миллионов долларов.