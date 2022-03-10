Western Union приостановит работу в России и Белоруссии

Western Union заявил о приостановке операций в России и Белоруссии

Сервис денежных переводов Western Union заявил, что приостанавливает работу в России и Белоруссии. Пресс-релиз компании опубликовала газета Financial Post.

В компании заявили, что «вели обширный диалог с широким кругом заинтересованных сторон, стремясь прийти к правильному решению относительно услуг в России и Белоруссии и тщательно изучили внутренние и внешние факторы, в том числе последствия для коллег, партнеров и клиентов», после чего приняли такое решение. Корпорация также выразила надежду на дипломатическое и мирное урегулирование ситуации на Украине.

В марте в России также приостановила деятельность платежная система PayPal. Компания объяснила такое решение западными санкциями из-за спецоперации в Донбассе. По словам главы компании Дэна Шульмана, российские клиенты смогут снять средства со свих счетов в течение «определенного времени», при этом остатки будут распределены «в соответствии с законами и правилами».

Крупнейшие международные платежные системы Visa и Mastercard также отказались работать в России после начала спецоперации в Донбассе. С 10 марта карты этих систем не будут работать за границей, но продолжат функционировать на территории страны. Позже Visa продлила сроки приема клиринговых транзакций от россиян до 11 марта.