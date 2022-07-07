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Европейский гигант подсчитал ущерб от выхода из «Сахалина-2»

Shell недосчиталась 300-350 млн долларов из-за «Сахалина-2»

Фото: Marcos Brindicci / Reuters

Британско-нидерландская компания Shell оценила ущерб от выхода из российского проекта «Сахалин-2», включающего крупный завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) — по итогам второго квартала она, по оценкам, недосчиталась нескольких сотен миллионов долларов, следует из сообщения Shell.

Европейский гигант перестал учитывать доход от проекта в своих финансовых результатах и теперь ожидает, что негативное влияние на EBITDA — прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации — составляет 300-350 миллионов долларов.

В первом квартале Shell сообщала о потерях в 3,9 миллиарда долларов из-за ухода из России, однако ее доходы все равно превзошли самые высокие оценки аналитиков в силу стоимости энергоносителей. О планах прекратить участие в проектах в стране компания объявила еще в конце февраля, вскоре после начала военной операции Москвы на Украине.

В конце мая сообщалось, что долю в «Сахалине-2» Shell может продать консорциуму индийских энергетических компаний. Другие зарубежные совладельцы проекта, японские компании, выходить из него отказались. Однако 30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора сменить проекта и передачи имущества компании в собственность государству.

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Платон Щукин
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