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Озвучены последствия передозировки витамина D

BMJ Case Reports: передозировка витамина D способна привести к госпитализации

Фото: Eduardo Parra / Globallookpress.com

Медики озвучили последствия передозировки витамина D. В пример они привели пациента, которому потребовалась госпитализация из-за гипервитаминоза. Выводы исследования опубликованы в журнале BMJ Case Reports, краткий пересказ приводит издание Medical Xpress.

Мужчина средних лет был направлен в больницу своим лечащим врачом после регулярно повторяющейся рвоты, тошноты, боли в желудке, судорог в ногах, сухости во рту, жажды, диареи и существенной потери веса. Симптомы сохранялись на протяжении трех месяцев. В клинике выяснили, что пациент ежедневно принимал безрецептурные биологически активные добавки, содержащие витамин D в количестве 50000 миллиграмм, учитывая, что суточная потребность составляет около 600 миллиграмм. Кроме того, мужчина принимал и ряд других витаминных, минеральных и пробиотических добавок, в существенно увеличенном количестве.

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Результаты анализов крови показали превышение витамина D в семь раз, а также очень высокий уровень кальция и магния. В госпитале пациенту внутривенно промывали организм и лечили бисфосфонатами. Через два месяца после выписки у него пришел в норму уровень кальция, но уровень витамина D все еще был крайне высоким. Врачи отметили, что на данный момент во всем мире наблюдается рост к гипервитаминозу витамина D, способному привести к симптомам вплоть до комы, из-за моды на использование пищевых добавок.

В июне 2022 года медики из некоммерческой организации «Северо-Западная медицина» усомнились в пользе повсеместного употребления поливитаминов для здоровья. По их мнению, здоровым людям не имеет смысла принимать такие добавки, поскольку это пустая трата денег, и они не способствуют защите от развития сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний.

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Елена Апазиди
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