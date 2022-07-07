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Спорт

Перешедший в «Зенит» легионер назвал клуб грандом российского и мирового футбола

Бразильский защитник «Зенита» Родригао назвал клуб грандом российского и мирового футбола
Родригао (в центре)

Родригао (в центре). Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Бразильский защитник Родригао, перешедший из «Сочи» в «Зенит», высказался о новом клубе. Его слова приводятся на сайте сине-бело-голубых.

Легионер назвал петербургский клуб грандом российского и мирового футбола. «Надеюсь, что буду соответствовать высочайшим стандартам "Зенита" и смогу оправдать все ожидания», — отметил он и добавил, что для него это очень важный шаг вперед.

О трансфере 26-летнего футболиста стало известно ранее 7 июля. Контракт с игроком подписан по схеме «3 плюс 1».

Родригао выступал за «Сочи» с лета 2021 года. Защитник провел за команду 31 матч во всех турнирах и забил три мяча. В составе клуба он стал серебряным призером Российской премьер-лиги.

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