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Российские власти заметили улучшения в экономике

Глава МЭР Решетников рассказал об улучшении ситуации в экономике России

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Ситуация в экономике России развивается лучше, чем предполагалось ранее, в том числе улучшения заметны на потребительском рынке. Об этом во время выступления на заседании совета Приволжского федерального округа заявил министр экономического развития страны Максим Решетников, передает «Интерфакс».

В последнюю неделю июня обороты контрольно-кассовой техники (ККТ) вернулись к значениям февраля. Впрочем, отметил чиновник, в реальном выражении обороты отстают, а июньский рост был обусловлен в первую очередь фактором сезонности в туризме, гостиничном бизнесе и транспорте.

Что касается импорта, то ситуация «чуть улучшилась» за счет мер поддержки. Однако основная проблема, напомнил Решетников, заключается в инвестиционном и промежуточном импорте, то есть завозе оборудования, станков, инструментов и остальных категорий, которые обеспечивают производство. Решения ее пока найти не удается, нынешний рост импорта связан в первую очередь с потреблением, то есть с покупкой готовых товаров для личных целей за рубежом.

Министр подчеркнул, что слабый спрос остается главным риском для экономики. О нем свидетельствует и общий дефляционный тренд, и замедление кредитования. При этом кредитный портфель у граждан остается значительно ниже прошлогодних показателей, а основной прирост в компаниях связан с льготными кредитными программами. Вместе с тем растут депозиты, граждане предпочитают копить средства, а не тратить их.

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Решетников признался, что волнует его и ситуация с безработицей. Ее уровень снизился до исторического минимума в 3,9 процента, но этот эффект наблюдается на фоне остановок большого количества предприятий, например, автопрома.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сохранение занятости является одной из задач автомобильной промышленности страны. На этом фоне «АвтоВАЗ», возобновивший выпуск устаревших моделей, продлил четырехдневную рабочую неделю до 6 ноября.

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Платон Щукин
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