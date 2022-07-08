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Убийца Синдзо Абэ перепутал экс-премьера с главой секты

MS: убийца Синдзо Абэ заявил, что намеревался убить главу секты, а не экс-премьера

Фото: Issei Kato / Reuters

Убийца бывшего экс-премьера Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами заявил полиции, что перепутал политика с главой секты, которого он в действительности намеревался убить. Об этом сообщила газета Mainichi Shinbun (MS) с ссылкой на источников, близких к расследованию.

Сам Ямагами признал выдвинутые против него обвинения и заявил во время допроса, что изначально планировал убить высокопоставленного лидера местной религиозной группы, имя которого он так и не назвал. Теперь полиция проводит обследование подозреваемого, чтобы выяснить его психическую дееспособность и привлечь к уголовной ответственности.

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О покушении на Абэ стало известно утром 8 июля. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Ямагами заявил следователям, что был недоволен политикой Абэ и желал его убить.

По мнению старшего научного сотрудника Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олега Казакова, в случае признания психически вменяемым Ямагами может быть приговорен к смертной казни через повешение, согласно установленным законам Японии.

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Дмитрий Сотак
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