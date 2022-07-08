Оценена вероятность казни убийцы Синдзо Абэ

Востоковед Казаков счел возможной казнь убийцы Синдзо Абэ

Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ по закону страны может быть приговорен к смертной казни, заявил старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков. Он добавил, что казнь в Японии осуществляется через повешение, но осужденные могут провести в тюрьме долгие годы перед исполнением приговора. Вероятность избрания такого наказания для убийцы экс-премьера Японии специалист оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения, врачи боролись за его жизнь несколько часов. Ему было 67 лет. Политик поступил в тяжелом состоянии в больницу города Нара после того, как 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в него из самодельного дробовика во время предвыборного митинга.

Наказание

«Япония — одна из стран, которая не отменила смертную казнь, так же как и Китай и другие азиатские страны. Видимо, там по-другому относятся к смерти человека, — отметил Казаков. — Мы можем вспомнить события 1995 года, когда в токийском метро был совершен теракт. Некоторые из экстремистов были казнены, так что этот процесс действительно осуществляется. Конечно, в обществе тоже идут обсуждения того, нужно ли сохранять эту меру наказания или стоит пойти по европейскому пути. Но пока данный вид наказания сохраняется».

Сейчас, как считает востоковед, японские правоохранители будут пытаться выяснить причины и детали убийства политика. По результатам расследование произошедшее может быть квалифицировано как террористический акт. В таком случае велика вероятность того, что Ямагами приговорят к смерти.

Также будет проверяться и психическое состояние человека. Приговор зависит от совокупности разных факторов. Но не исключаю, что ввиду высокого резонанса может быть предложено наказание в виде смертной казни Олег Казаков востоковед

Казаков рассказал, что смертная казнь в Японии осуществляется через повешение. Но подобные процессы в стране идут очень долго, суды и обсуждения вопроса, особенно с учетом общественных настроений, могут затянуться на годы.

«Настроения японского общества могут поменяться так же, как и у нас: когда отменили смертную казнь, всех приговоренных перевели на пожизненное заключение. Так что, как будет развиваться процесс Ямагами, непонятно. Но сам факт того, что человека могут либо пожизненно заключить, либо казнить, говорит о том, как общество относится к осужденным злодеям», — считает эксперт.

Японский менталитет

Востоковед убежден, что преступник будет осужден не только законом, но и широкой общественностью Японии: по его словам, подобные действия ввиду неприязни к конкретному политику вне японского менталитета и кажутся дикостью.

«Подавляющая часть общества будет крайне негативно настроена к данному событию и преступнику, который, с точки зрения японцев, совершил чудовищное преступление», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Абэ, как рассказал Казаков, был профессиональным и высококлассным политиком. Он неоднократно переизбирался на свой пост, что о многом говорит с учетом того, что в Японии высоко развита демократическая система, а критерием качества политика является то, как долго он сумел удержаться на своем посту.

«Абэ побил все рекорды, так что и отношение в обществе к нему было позитивным. Он ушел с должности в 2020 году по состоянию здоровья, а не из-за того, что мог не переизбраться. Конечно, как и у любого политика, который много чего делал и менял, у него были свои идеи, которые нравились не всем. Некоторые даже называли его действия в экономике "абэномикой". Но это нормальная ситуация», — отметил Казаков.

Абэ всегда был человеком, которого уважали и считали грамотным политиком. Он внес колоссальный вклад в развитие российско-японских отношений, хотя, конечно, многое обнулилось после последних событий. Но он все равно войдет в историю как человек, который уделял этому вопросу очень много внимания Олег Казаков востоковед

О покушении на Абэ стало известно утром 8 июля. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Ямагами заявил следователям, что был недоволен политикой Абэ и желал его убить.