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Премьер Японии заявил о глубоком разочаровании из-за смерти Абэ

Премьер-министр Японии Кисида выразил глубокое разочарование кончиной Синдзо Абэ

Фото: Kyodo / Reuters

Синдзо Абэ был успешным политиком и лидером, который оставил после себя значимое для Японии наследие. Так его кончину прокомментировал действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает агентство Reuters.

«Абэ был моим лучшим другом, с которым я провел много времени вместе. Я не могу найти слов, чтобы описать, что я чувствую после его смерти... Я с большим уважением отношусь к наследию, которое он оставил после себя, и выражаю [его семье] глубочайшие соболезнования», — заявил премьер, выразив глубокое разочарование от потери Абэ.

Кисида добавил, что смерть политика станет поводом задуматься о ценностях демократии и свободных выборов для граждан Японии, которые «нужно защищать любой ценой». Он также отметил, что произошедшее не должно повлиять на выборный процесс, который пройдет с соблюдением всех мер безопасности.

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Ранее в пятницу, 8 июля, Абэ поступил в тяжелом состоянии в больницу города Нара после того, как бывший моряк Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами выстрелил в него из самодельного дробовика во время предвыборного митинга. Политик скончался в реанимации, где ему оказывали всевозможную помощь, включая переливание крови.

Ямагами заявил следователям, что был недоволен политикой Абэ и желал его убить.

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Дмитрий Сотак
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