Лидер африканской сборной по футболу провалила тест на определение пола

Футболистку сборной Замбии Банду исключили из команды после теста на определение пола

Капитан женской сборной Замбии по футболу Барбра Банда провалила тест на определение пола и была исключена из команды для участия в Кубке африканских наций. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в анализе крови спортсменки, который был взят под надзором Африканской конфедерации футбола (CAF), выявили слишком высокий уровень тестостерона. Кроме того, организаторы турнира обратили внимание на мужественное телосложение форварда замбийской сборной.

Банда выступает за сборную Замбии с 2016 года. На клубном уровне она представляет «Шанхай Шэнли». В 2020-м футболистка стала лучшим бомбардиром чемпионата Китая, забив 18 мячей в 13 матчах.

19 июня Daily Mail сообщил о планах Международной федерации футбола отменить порог тестостерона, что облегчит попадание спортсменов-трансгендеров в женские турниры. Проект модернизации женского футбола предполагает участие в соревнованиях всех спортсменов в соответствии с их самоидентификацией.