Стало известно о планах ФИФА снизить требования к трансгендерам

Daily Mail: ФИФА планирует отменить порог тестостерона для трансгендерных спортсменкок

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует снизить требования к трансгендерным спортсменкам. Об этом стало известно Daily Mail.

По информации источника, организация хочет отменить порог тестостерона для подобных футболисток. Отмечается, что проект модернизации женского футбола предполагает участие в соревнованиях всех спортсменов в соответствии с их самоидентификацией. При этом группа экспертов сможет отстранить футболисток, которые имеют конкурентное преимуществ.

17 ноября Международный олимпийский комитет представил рекомендации по допуску спортсменов-трансгендеров на соревнования среди женщин. В них говорится, в частности, что атлеты должны быть допущены вне зависимости от пола или гендерной идентичности. Подробные критерии к допуску должны разработать сами национальные федерации.

При этом 38 медицинских экспертов опубликовали статью в журнале British Medical Journal, где подвергли критике подобную инициативу. По их мнению, подобное решение принято в угоду политике инклюзивности и при этом не учитывает науку о человеческом теле и половых различиях.