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Спорт

Рекомендации МОК о трансгендерах на соревнованиях подверглись критике

The Guardian: эксперты назвали опасным правила МОК о трансгендерах на соревнованиях

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по участию в соревнованиях трансгендеров подверглись критике со стороны медицинских экспертов. Соответствующее заявление, опубликованное в журнале British Medical Journal, подписали 38 человек, пишет The Guardian.

В соответствии с новыми правилами, трансгендеры будут больше не обязаны снижать уровень тестостерона в организме, чтобы быть допущенными к состязаниям среди женщин. Однако с этим не согласились специалисты, работающие в таких организациях, как Всемирная федерация легкой атлетики, Всемирная федерация триатлона и Международный союз велосипедистов.

По словам авторов письма, подобное решение принято в угоду политике инклюзивности и при этом не учитывает науку о человеческом теле и половых различиях. Они подчеркнули, что данные правила являются несправедливыми по отношению к обычным спортсменкам женского пола и открывают двери для нечестной конкуренции в женском спорте. Специалисты также выразили мнение, что требование искусственно понижать уровень тестостерона для допуска к соревнованиям среди женщин является справедливым.

Кроме того, в обращении упоминаются результаты научных исследований, согласно которым транс-женщины сохраняют значительные преимущества после достижения возраста полового созревания, даже если они искусственно понижают уровень тестостерона. В свою очередь, это может быть опасным для природных женщин в контактных видах спорта.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова назвала главную угрозу олимпийскому движению. По ее словам, когда МОК дает человеку право выбирать пол для выступления, это ставит под вопрос проведение женских соревнований.

Ксения Назарова
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