Журова посчитала трансгендеров главной угрозой олимпийскому движению

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова назвала главную угрозу олимпийскому движению. Ее слова приводит «Говорит Москва».

«Самая большая угроза, в моем понимании, — не политические бойкоты, а то, что с трансгендерами происходит», — заявила Журова. По словам депутата, когда Международный олимпийский комитет (МОК) дает человеку право выбирать пол для выступления, это ставит под вопрос проведение женских соревнований.

Журова отметила, что при такой позиции МОК все оказываются в неудобном и неравном положении. «Чтобы трансгендеры появились в составе той или иной команды, многим странам надо поменять национальное спортивное законодательство. Но мы же понимаем, что не все страны готовы к этому», — пояснила она.

Ранее о трансгендерах в спорте высказался депутат Виталий Милонов. Он назвал сменивших пол атлетов сумасшедшими мутантами и предложил учредить для них специальные соревнования.

17 ноября МОК представил рекомендации по допуску спортсменов-трансгендеров на соревнования среди женщин. В них говорится, в частности, что атлеты должны быть допущены вне зависимости от пола или гендерной идентичности. Подробные критерии к допуску должны разработать сами национальные федерации.