Милонов отреагировал на рекомендации МОК о соревнованиях с трансгендерами

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал МОК за позицию по трансгендерам в спорте

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску атлетов-трансгендеров к соревнованиям среди женщин. Об этом сообщает Sport24.

МОК опубликовал свод рекомендаций для национальных федераций, указав, что окончательное решение по допуску трансгендеров к участию в женских соревнованиях должны принимать именно они. Милонов раскритиковал позицию комитета и назвал спортсменов-трансгендеров жуликами и сумасшедшими. Он отметил, что спортсменам с острыми психическими заболеваниями запрещено участие в Олимпийских играх.

«Получается, они призывают наших девчонок соревноваться с этими сумасшедшими мутантами», — заявил он. Милонов также предложил учредить специальные соревнования для трансгендеров. Он также исключил вероятность появления спортсменов-трансгендеров в российских национальных командах.

Ранее 17 ноября МОК представил рекомендации в вопросе допуска спортсменов-трансгендеров на соревнования среди женщин. В них указано, что атлеты должны быть допущены вне зависимости от пола или гендерной идентичности, а подробные критерии к допуску должны разработать сами национальные федерации.

Новозеландка Лорел Хаббард стала первым открытым трансгендером, которая приняла участие в Олимпиаде. На Играх в Токио штангистка не сумела выполнить ни одной успешной попытки, а после соревнований Хаббард завершила карьеру.