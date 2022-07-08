Боррель выразил соболезнования в связи со смертью Синдзо Абэ

Боррель выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ЕС.

«Я потрясен трагической новостью о том, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после чудовищного нападения, которое произошло во время кампании за демократические выборы. Мы осуждаем это самым решительным образом. Наши мысли с его семьей, друзьями, премьер-министром Фумио Кисида и японским народом. Сегодня Европейский союз теряет друга, который помог углубить и укрепить двусторонние отношения во всех областях», — заявил он.

Ранее в пятницу, 8 июля, Абэ поступил в тяжелом состоянии в больницу города Нара после того, как бывший моряк Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами выстрелил в него из самодельного дробовика во время предвыборного митинга. Политик скончался в реанимации, где ему оказывали всевозможную помощь, включая переливание крови.

Ямагами заявил следователям, что был недоволен политикой Абэ и желал его убить.