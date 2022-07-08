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Итальянский колесный танк назвали провальным

«Российская газета»: провальные итальянские танки B1 Centauro получили легкое бронирование

Фото: Esercito Italiano

Итальянские колесные танки B1 Centauro могут передать Украине. Машины отличаются недостаточной защищенностью и проходимостью. В публикации «Российской газеты» Centauro назвали провальным.

Машину приняли на вооружение более 30 лет назад. Centauro получил легкое бронирование, которое обеспечивает защиту от пуль калибра 12,7 миллиметра. Издание утверждает, что встреча B1 с пушками российских бронетранспортеров, боевых машин пехоты и десанта может иметь «печальные последствия».

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В арсенал Centauro входит нарезная пушка калибра 105 миллиметров и два пулемета MG 42/59. Также машина получила современную систему управления огнем. Двигатель мощностью 520 лошадиных сил позволяет Centauro передвигаться со скоростью до 105 километров в час.

«Эти броневики хорошо известны в России. Ранее они и модификация со 120-мм пушкой проходили у нас испытания, в ходе которых возникали многочисленные проблемы с надежностью и проходимостью», — пишет издание.

В мае в публикации «Российской газеты» переданные Украине самоходные гаубицы AHS Krab назвали проблемными.

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Даниил Иринин
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