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Юрист ответила на вопрос о запрете спортсменам переходить под флаг другой страны

Юрист Анна Анцелиович: страна не может запретить атлетам менять спортивное гражданство

Фото: David Gray / Reuters

Страна не может запретить атлетам менять спортивное гражданство, если у них есть на это причины. На вопросы о переходе спортсменов под флаги других стран «Ленте.ру» ответила Анна Анцелиович, руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт».

«Если у спортсмена есть основания для смены гражданства, то согласие его родной национальной федерации не требуется», — заявила юрист. Она подчеркнула, что единовременно спортсмен может представлять на соревнованиях только одну страну.

При этом вернуть прежнее спортивное гражданство в случае перехода под флаг другого государства может быть затруднительно. «Федерации не любят, когда спортсмены бегают туда-сюда. Это допускается только в исключительных случаях при наличии уважительных причин», — пояснила Анцелиович.

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12 марта 2022

30 июня сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова собирается обсудить с ведущими российскими фигуристами вопрос смены спортивного гражданства. «Надо посмотреть, что ребята думают по этому вопросу», — отметила она.

В конце июня активно обсуждался возможный переход в сборную США российской танцевальной пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Спортсмены, давно тренирующиеся в Америке, проходили просмотр в местной Федерации фигурного катания. Позднее они опровергли вероятность ухода из сборной России.

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