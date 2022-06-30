Тарасова обсудит с российскими фигуристами вопрос смены спортивного гражданства

Татьяна Тарасова обсудит с российскими фигуристами вопросы перехода в другие сборные

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова проведет встречу с ведущими российскими фигуристами, в ходе которой обсудит с ними вопрос смены спортивного гражданства. Об этом сообщает ТАСС.

Тарасова заявила, что собирается отправиться в Новогорск, где проведет собрание с фигуристами. Специалист призналась, что хочет поделиться со спортсменами своим мнением на фоне возможного перехода россиян Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США. «Надо посмотреть, что ребята думают по этому вопросу», — отметила она.

29 июня стало известно, что Дэвис и Смолкин пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США. Тарасова поддержала потенциальный переход фигуристов в сборную США. По ее мнению, это позволит спортсменам избежать простоя в выступлениях из-за отстранения россиян от международных стартов.

Слухи о возможном переходе Дэвис в сборную США появились в начале июня. Тогда мать фигуристки Этери Тутберидзе опровергла информацию о смене спортивного гражданства.