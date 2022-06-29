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Тарасова отреагировала на желание дочери Тутберидзе выступать за сборную США

Тренер Тарасова заявила, что фигуристам Дэвис и Смолкину лучше выступать за сборную США

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на желание российской пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина выступать за сборную США. Ее слова приводит РИА Новости.

«Вместо того чтобы этот год сидеть, лучше его потерять в Америке, а потом выступать за США. Если бы вам сейчас New York Times сделало предложение, мы бы за вами видели только огненный след», — заявила Тарасова. Она обратила внимание на то, что российские фигуристы отстранены от международных соревнований, поэтому Дэвис и Смолкин могут сделать правильный выбор.

Ранее 29 июня стало известно, что Дэвис и Смолкин пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США. Спортсмены выступят перед федерацией 30 июня. Отмечается, что в данный момент фигуристы тренируются в Штатах.

Дэвис и Смолкин дебютировали в основной сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро на чемпионате России и бронза на первенстве страны среди юниоров.

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