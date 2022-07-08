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США попросили Россию защитить иммунитетом американских наемников на Украине

Рябков: США попросили Россию признать американских наемников на Украине комбатантами

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

США попросили Россию признавать задержанных на Украине американских наемников комбатантами, таким образом защищая их иммунитетом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводит РБК.

Дипломат пояснил, что «был определенный сигнал с американской стороны, сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу Женевских конвенций». Соответственно, на них бы распространялись обязательства по защите. Однако тема не получила развития, добавил замминистра иностранных дел.

Рябков также заявил, что иностранные наемники и их действия на стороне украинских Вооруженных сил — «один из новых серьезнейших проблемных моментов» в отношениях России с США и другими западными странами. Он напомнил о предупреждениях иностранцам не участвовать в боевых действиях на Украине.

В июне официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США согласились на контакт с Россией по задержанным на Украине американским гражданам, отправившимся туда для участия в боевых действиях. Рябков, в свою очередь, говорил, что Россия и США обмениваются официальными сигналами по американским наемникам.

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Антон Похиляк
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