Рябков рассказал о сигналах США по американским наемникам на Украине

Рябков заявил, что РФ и США обмениваются сигналами по американским наемникам на Украине

Россия и США обмениваются официальными сигналами по американским наемникам на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

«Работа идет в плане обмена официальными сигналами. Мы, безусловно, предостерегаем граждан всех стран, включая США, от появления в качестве наемников, или в любом другом качестве, в зоне проведения специальной военной операции. И в целом подчеркиваем, что спрос с них будет самый суровый», — рассказал дипломат.

Рябков указал на неуместность попыток Вашингтона «делать круглые глаза» и подчеркнул, что наемники будут преследоваться за действия на Украине «по всей строгости применимых в этой ситуации законов».

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что США находятся на прямой связи с российскими властями по вопросу задержанных на Украине американских наемников. По его словам, Вашингтон официально запрашивал у российской стороны информацию по задержанным, однако «не получил какого-либо формального или официального ответа, кроме того, что российские представители озвучили в публичных интервью».

21 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя исключать того, что в отношении взятых в плен российскими войсками наемников из США могут применить смертную казнь. По его словам, власти Донецкой народной республики (ДНР) могут принять решение о смертной казни, однако это должно осуществляться судом, в решение которого Кремль не будет вмешиваться.