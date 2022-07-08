Врач назвал признаки опасных для купания водоемов

Инфекционист Поздняков: водоемы с тиной и мертвой рыбой на берегу опасны для здоровья

Некоторые городские водоемы не подходят для купания, а вода в них может быть опасна для здоровья. Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь», инфекционист Андрей Поздняков назвал их признаки в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Врач посоветовал обращать внимание, купаются ли в том же месте другие люди и домашние животные, есть ли поблизости промышленные предприятия и сточные трубы. По его словам, если на первый пункт ответ «нет», а на остальные — «да», то купаться в водоеме категорически запрещено.

Не стоит игнорировать таблички «Купание запрещено». Санитарный контроль проводится не просто так. Воду обследуют не на все возможные возбудители. Есть некие микробиологические маркеры, на основании которых оценивается возможное загрязнение воды. Один из них — это количество кишечной палочки в воде Андрей Поздняков Врач-инфекционист

Поздняков также советует насторожиться, если вода заросла тиной и неприятно пахнет, а также если на грязном берегу есть мертвая рыба.

Он добавил, что необследованные водоемы могут быть рассадником микробов. Если количество кишечной палочки в воде больше предельно допустимых концентраций — это косвенный показатель того, что и других микроорганизмов там тоже много. Риск заражения ими выше, чем в чистой проточной воде.

Кроме того, по словам эксперта, санитарный контроль включает в себя и проверку на наличие химических примесей. «Отравиться продуктами переработки химического производства и попасть в токсикологию — невеликое удовольствие», — сказал он.

Поздняков также посоветовал загорать утром до 11 часов и вечером после 17 часов. Не рекомендуется находиться под солнцем людям с наличием тяжелой системной фоновой патологии, поражениями кожи, онкобольным и людям с рисками злокачественных новообразований на коже, но купаться им при этом можно.

Ранее гинеколог рассказала об опасных болезнях у женщин из-за мокрых купальников. По словам специалиста, долгое нахождение в мокром купальном костюме приводит к воспалительным процессам в мочеполовой системе.