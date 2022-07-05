Гинеколог рассказала об опасных болезнях у женщин из-за мокрых купальников

Гинеколог Калоева: мокрые купальники приводят к циститу и воспалению мочевого пузыря

Мокрый купальник может привести к развитию опасных болезней у женщины. Об этом рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог Гаяне Калоева в беседе с Ura.ru.

По словам гинеколога, долгое нахождение в мокром купальном костюме приводит к воспалительным процессам в мочеполовой системе. «Женщина может простыть. Это может быть цистит, воспаление мочевого пузыря, воспаление придатков. Если есть какие-то хронические заболевания, касающиеся органов малого таза, то не исключено, что они могут обостриться», — предупредила Калоева.

Она также посоветовала, какой купальник лучше выбрать. По ее словам, предпочтение стоит отдать раздельным вариантам из тянущегося материала. «Чем меньше мокрой ткани на теле после купания, тем лучше», — заявила гинеколог.

В заключение Калоева добавила, что сушить купальник на себе можно только в жаркую погоду. «Главное, чтобы не перемерзал человек. Если он достаточно быстро мерзнет, если погода не солнечная, то лучше, конечно, его снять», — заключила она.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова предупредила об опасности повышенного потоотделения. По ее словам, это может быть сигналом о сбоях в гормональной системе.