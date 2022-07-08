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Пилоты МиГ-31БМ уничтожили условные крылатые ракеты на полигоне Ашулук

Пилоты истребителей МиГ-31БМ ЦВО уничтожили имитирующие крылатые ракеты мишени

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Пилоты истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) отработали уничтожение целей. В ходе учебных полетов на полигоне Ашулук в Астраханской области летчики уничтожили мишени, которые имитировали крылатые ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе округа, передает ТАСС.

«Молодые экипажи сверхзвуковых самолетов Миг-31БМ при помощи штатной радиолокационной станции "Заслон-М" провели поиск и уничтожение мишеней, имитирующих крылатые ракеты в эшелоне полета от 3 до 5 тысяч метров на расстоянии более 200 километров. В ходе учебных полетов летчики поражали мишени авиационными управляемыми ракетами класса "воздух-воздух", как днем, так и ночью в условиях ограниченной видимости», — отметили в сообщении.

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Также экипажи отработали действия в смоделированных штатных и чрезвычайных ситуациях. В учебно-тренировочных полетах задействовали пять МиГ-31БМ и около 100 военнослужащих инженерно-технического и летного состава.

В апреле стало известно, что «космическую» модификацию высотного истребителя-перехватчика МиГ-31 покажут на параде Победы.

В феврале очевидцы заметили МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в небе над Калининградской областью.

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Даниил Иринин
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