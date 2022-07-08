Премьер Индии объявил национальный траур в связи с гибелью Синдзо Абэ

Премьер Индии Моди объявил однодневный национальный траур в связи с гибелью Синдзо Абэ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил однодневный национальный траур в связи с гибелью бывшего премьера Японии Синдзо Абэ. Об этом политик написал в своем Twitter.

«В знак нашего глубочайшего уважения к бывшему премьер-министру Синдзо Абэ 9 июля 2022 года будет объявлен однодневный национальный траур», — сказал он.

Моди также рассказал, что бывший японский лидер внес огромный вклад в поднятие индийско-японских отношений «на уровень особого стратегического и глобального партнерства». «Сегодня вся Индия скорбит вместе с Японией, и мы солидарны с нашими японскими братьями и сестрами в этот трудный момент», — заявил он.

Ранее в пятницу, 8 июля, Абэ поступил в тяжелом состоянии в больницу города Нара после того, как бывший моряк Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами выстрелил в него из самодельного дробовика во время предвыборного митинга. Политик скончался в реанимации, где ему оказывали всевозможную помощь, включая переливание крови.

Ямагами заявил следователям, что был недоволен политикой Абэ и желал его убить.