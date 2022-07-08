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Спорт

18 российским легкоатлетам одобрили заявки на получение нейтрального статуса

World Athletics одобрила заявки 18 россиян на допуск к турнирам в нейтральном статусе

Фото: Michael Dalder / Reuters

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) одобрила заявки 18 россиян на допуск к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

Всего на 2022 год 73 российских спортсмена имеют право участвовать в международных турнирах. Одна заявка на получение нейтрального статуса была отклонена. В сообщении подчеркнуто, что россияне не смогут принять участие в чемпионате мира, который пройдет в США.

1 марта World Athletics отказалась допускать российских легкоатлетов до участия в международных стартах. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила, что не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, так как не видит в этом смысла.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в 2015 году из-за систематических нарушений антидопинговых правил. Ограничения не позволяют российским атлетам выступать на международных соревнованиях без получения нейтрального статуса.

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