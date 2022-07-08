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Спорт

Стерлинг назвал условие для проведения третьего боя с Яном

Стерлинг заявил, что проведет третий поединок с Яном, если он победит бойца из топ-5 UFC
Алджамейн Стерлинг (слева), Петр Ян (справа)

Алджамейн Стерлинг (слева), Петр Ян (справа). Фото: David Yeazell-USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг назвал условие для проведения третьего поединка с россиянином Петром Яном. Его цитирует BJPenn.

«Сейчас эта глава закрыта, но если он победит кого-то из топ-5 [Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)], то, думаю, получит шанс встретиться со мной», — заявил Стерлинг. Американец отметил, что дрался с сильнейшими, и Яну пора сделать то же самое, чтобы доказать доказать, что он — один из лучших.

В ночь на 10 апреля Стерлинг оказался сильнее Яна на турнире UFC-273. Ему удалось удержать пояс чемпиона промоушена в легчайшем весе. После неудачи Ян потребовал реванша.

В марте 2021-го Ян был дисквалифицирован в ходе первого поединка против Стерлинга за запрещенный удар. Американец был объявлен победителем боя и отобрал пояс чемпиона UFC у россиянина.

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